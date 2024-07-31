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В Иране созвали срочное заседание Высшего совета национальной безопасности

NYT: в Иране после гибели Хании созвали заседание Высшего совета нацбезопасности

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Mohammed Salem/Reuters

Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание в связи с гибелью главы политического бюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Иран проводит срочное заседание Высшего совета национальной безопасности. Оно проходит в резиденции верховного лидера [Исламской республики Али Хаменеи]», — говорится в публикации.

Как рассказали два иранских чиновника на условиях анонимности, во встрече принимает участие командующий силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Речь идет о главе подразделения «Аль-Кудс», уточняется в материале.

Глава политического бюро ХАМАС, занимавший этот пост с 2017 года, был убит в Тегеране утром 31 июля. Он прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Во время атаки со стороны Израиля в резиденцию, где остановился Хания, попала ракета. В результате один из руководителей палестинского движения и его телохранитель погибли. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле прокомментировали гибель главы политического бюро ХАМАС.

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