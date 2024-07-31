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Путин утвердил положение об управлении Госсоветом

Путин утвердил положение об управлении президентом деятельностью Госсовета

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Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин утвердил положение об Управлении президента РФ по вопросам деятельности Госсовета. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое положение об Управлении президента РФ по вопросам формирования и деятельности Государственного совета РФ», — говорится в документе.

Из документа следует, что управление является самостоятельным подразделением президентской администрации.

Документ вступил в силу со дня подписания.

23 июля Путин изменил состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Согласно указу, в Госсовет вошли врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Хабаровского края Дмитрий Демешин, Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, Тульской области Дмитрий Миляев, Кемеровской области Илья Середюк, Самарской области Вячеслав Федорищев, Вологодской области Георгий Филимонов, Курской области Алексей Смирнов и врио главы республики Алтай Андрей Турчак.

Ранее Путин обновил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

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