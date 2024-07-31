Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Ливана заявил о праве принять меры по сдерживанию агрессии Израиля

Премьер Ливана Микати: заявил о возможных мерах против агрессии Израиля

close
100%
Mohamed Azakir/Reuters

Глава правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут примет меры по сдерживанию израильской агрессии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По словам премьер-министра, Ливан оставляет за собой право принять меры по сдерживанию агрессии Израиля. Микати обратился с призывом к Совету Безопасности ООН оказать давление на Израиль, заставить его прекратить агрессию и угрозы, а также соблюдать международное право.

До этого Иран осудил израильскую атаку по пригороду Бейрута и потребовал от Совета Безопасности ООН привлечь власти Израиля к ответственности.

Вице-президент США Камала Харрис поддержала удар Израиля по Ливану, назвав его правомерным.

В свою очередь, министерство иностранных дел Сирии осудило удар Израиля по жилому дому в южном пригороде столицы Ливана Бейрута.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами