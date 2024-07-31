Премьер-министр Ливана заявил о праве принять меры по сдерживанию агрессии Израиля

Глава правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что Бейрут примет меры по сдерживанию израильской агрессии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По словам премьер-министра, Ливан оставляет за собой право принять меры по сдерживанию агрессии Израиля. Микати обратился с призывом к Совету Безопасности ООН оказать давление на Израиль, заставить его прекратить агрессию и угрозы, а также соблюдать международное право.

До этого Иран осудил израильскую атаку по пригороду Бейрута и потребовал от Совета Безопасности ООН привлечь власти Израиля к ответственности.

Вице-президент США Камала Харрис поддержала удар Израиля по Ливану, назвав его правомерным.

В свою очередь, министерство иностранных дел Сирии осудило удар Израиля по жилому дому в южном пригороде столицы Ливана Бейрута.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.