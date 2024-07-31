В Каракасе завершилась акция протеста оппозиции

Акция венесуэльской оппозиции завершилась в центре Каракаса, полиция рассеяла часть протестующих. Об этом сообщает РИА Новости.

Митинг оппозиции собрался на большом проспекте Франсиско де Миранда в нескольких километрах от исторического центра города. Люди требовали проверки и пересчета голосов по каждому избирательному участку. После выступления лидеров оппозиции участники шествия стали постепенно расходиться по домам.

Массовые протесты в Венесуэле начались после объявления результатов выборов главы государства, которые состоялись 28 июля. За высший политический пост в республике боролись 10 человек, при этом основными кандидатами считались Николас Мадуро и претендент от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Позже министр обороны республики Владимир Падрино Лопес заявил, что оппозиция в Венесуэле пытается совершить государственный переворот при поддержке западных стран.

Ранее стало известно, сколько участников беспорядков задержали в Венесуэле.