В Минске заявили, что оппозиция планировала нанести удары беспилотниками по Белоруссии

Возвратившаяся в Белоруссию из эмиграции активистка оппозиции Ольга Тишкевич заявила, что находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории своей страны. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

По словам Тишкевич, выехавшие из страны представители радикальной оппозиции были намерены нанести по Белоруссии удары дронами с территории Литвы. Для этой цели были приобретены свыше 20 дронов. Атаке должна была подвергнуться и Белорусская атомная электростанция.

Кроме того, экс-сотрудник института биоорганической химии белорусской Национальной академии наук Олег Дорошкевич планировал с помощью беспилотников заразить радионуклидами земли на Украине и Белоруссии.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 14 человек, среди которых есть участники протестов оппозиции против итогов выборов президента в 2020 году.

Ранее в Белоруссии суд вынес приговоры нескольким оппозиционерам, назначив им по 12 лет лишения свободы.