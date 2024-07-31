Атаку на Бейрут прокомментировали в посольстве РФ в Ливане

Пресс-секретарь посольства РФ в Ливане Иван Медведский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в ведомство не поступало данных о пострадавших российских гражданах в ходе воздушной атаки ЦАХАЛ на Бейрут.

«Данных о пострадавших в ходе воздушной атаки российских гражданах не поступало», — сказал он.

Кроме этого, Медведский добавил, что дипмиссия работает в штатном режиме, а также находится в тесном контакте с ливанскими властями.

30 июля пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по одному из районов Бейрута. По словам представителей ЦАХАЛ, в этот момент в городе находился один из командиров вооруженных формирований движения «Хезболла». Ранения получили более 30 человек, включая детей.

В МИД РФ осудили удары Израиля по столице Ливана.

Ранее США призвали Израиль воздержаться от атак на объекты движения «Хезболла» в столице Ливана.