В США удивились словам Эрдогана о желании присоединиться к ШОС

США и НАТО не поняли бы, если бы Турция вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет ТАСС.

«Турция — очень интересный союзник. На данный момент мы действительно эффективно сотрудничаем в ряде областей, и такой шаг было бы трудно принять, так что я не знаю, что он [президент Эрдоган] имел в виду», — заявил он.

О'Брайен заметил, что США явно давали понять, что обмен информацией, который осуществляют союзники по НАТО, несовместим с членством в другой группе.

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в столице США заявил, что его страна стремится стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия знает о намерении Турции стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но есть определенные противоречия, связанные с позицией Анкары как члена НАТО.

Ранее в США назвали международную организацию, представляющую угрозу для их интересов.