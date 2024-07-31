Харрис может объявить имя своего напарника на выборах 5 августа

Претендент в президенты США и действующий вице-президент США Камала Харрис может 5 августа сообщить имя выбранного ей кандидата на пост вице-президента США, который станет вместе с ней участвовать в избирательной кампании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что имя своего напарника Харрис может озвучить перед туром по ряду штатов США.

До этого старший советник действующего президента США Джо Байдена Анита Данн решила уйти из Белого дома, чтобы поддержать кампанию Харрис.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

После покушения на Трампа его основной соперник, действующий президент США Джо Байден, вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию. Вместо Байдена претендовать на номинирование от «демократов» стала вице-президент Камала Харрис.

Ранее «Симпсоны» предсказали приход Харрис на пост президента США после Трампа.