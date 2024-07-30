Сирия осудила удар Израиля по жилому дому в Ливане

МИД Сирии осудил удар Израиля по жилому дому в южном пригороде столицы Ливана Бейрута. Заявление МИД Сирии цитирует РИА Новости.

В ведомстве заявили, что Израиль «продолжает политику эскалации и расширения агрессии в регионе, поскольку сегодня вечером он нацелился на жилой дом в южном пригороде». При этом в Дамаске назвали «отвратительной» недавнюю ракетную атаку на город Мадждал-Шамс на территории Голанских высот, при которой целью удара стали дети, и которая стала поводом для ракетных ударов Израиля по Ливану.

«Сирия выражает свою солидарность с Ливаном и поддержку братскому ливанскому народу перед лицом жестокой агрессии, которой он подвергается», — заявили в ведомстве.

До этого МИД Сирии обвинил Израиль в причастности к обстрелу Голанских высот.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.