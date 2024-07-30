Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский раскрыл сроки поставок западных систем ПВО

Зеленский заявил, что ждет поставок систем ПВО на Украину в августе-октябре

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Владимир Зеленский заявил, что ожидает поступления западных систем ПВО на Украину в августе-октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины увеличивают количество Patriot и других систем.

«И в августе, и в сентябре, и в октябре будут соответствующие системы в нашей стране», — сказал Зеленский.

В минувшую субботу, 27 июля, в офисе Зеленского заявили, что Украине передадут «больше» систем Patriot. С таким утверждением выступил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. При этом он не уточнил деталей потенциальных дополнительных поставок систем ПВО в распоряжение ВСУ.

До этого Зеленский заявил, что Германия поставила Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Он назвал это усилением украинской противовоздушной обороны (ПВО) и поблагодарил за этот шаг официальные Берлин и Вашингтон.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами