Зеленский раскрыл сроки поставок западных систем ПВО

Владимир Зеленский заявил, что ожидает поступления западных систем ПВО на Украину в августе-октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины увеличивают количество Patriot и других систем.

«И в августе, и в сентябре, и в октябре будут соответствующие системы в нашей стране», — сказал Зеленский.

В минувшую субботу, 27 июля, в офисе Зеленского заявили, что Украине передадут «больше» систем Patriot. С таким утверждением выступил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. При этом он не уточнил деталей потенциальных дополнительных поставок систем ПВО в распоряжение ВСУ.

До этого Зеленский заявил, что Германия поставила Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Он назвал это усилением украинской противовоздушной обороны (ПВО) и поблагодарил за этот шаг официальные Берлин и Вашингтон.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.