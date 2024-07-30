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Совбез ООН отменил оружейное эмбарго в отношении ЦАР

РИА: Совбез ООН одобрил отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР

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Goran Tomasevic/Reuters

Совет Безопасности ООН одобрил постановление об отмене оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ представила Франция, члены Совбеза проголосовали за него единогласно. Кроме того, СБ продлил мандат группы экспертов до 31 августа 2025 года.

Отмечается, что в минувшем году СБ уже смягчал оружейное эмбарго, введенное в отношении африканской страны, позволив среди прочего поставки, продажу или передачу оружия силам безопасности республики, а также правоохранительным органам.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, ситуация в ЦАР серьезно улучшилась с начала действия санкционного режима. Он отметил важность того, что Совбез признал этот факт.

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что для контроля за поставками оружия на Украину необходимо ввести со стороны организации эмбарго.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов раскрыл детали о переговорах по созданию военной базы в стране.

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