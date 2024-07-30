На Украине утвердили госпрограмму национальной идентичности

Правительство Украины утвердило госпрограмму по утверждению национальной идентичности граждан страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Мельничук отметил, что программа направлена на «реализацию госполитики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности». Это предполагается делать с помощью национально-патриотического и военно-патриотического воспитания, а также популяризации национальных ценностей Украины.

Из более ранних сообщений украинских СМИ известно, что программа предполагает, что к 2028 году на украинском языке в быту будут общаться 80% жителей страны, а 75% из них должны гордиться своим происхождением и гражданством.

18 июля украинский уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что не владеющие украинским языком жители страны не смогут почувствовать себя полноправными гражданами и реализоваться в профессиональной сфере.

Перед этим он же пожаловался, что дети на Украине плохо владеют украинским языком из-за недостаточного использования его в интернете, в сфере обслуживания и дома.

Ранее на Украине признали текущую языковую политику наступлением на русскоязычных.