Политолог о рекордном госдолге США: «Банкротство Штатов ударит по всему миру»

Госдолг США достиг рекордных показателей и впервые в истории превысил отметку $35 трлн. Однако для американской экономики это не создает особых угроз. В большей степени Вашингтон поддерживает ситуацию благодаря военной-экономической силе, объяснил американист и политолог Константин Блохин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если говорить о банкротстве Штатов, то такой сценарий возможен лишь при условии, что другие страны начнут массово отказываться от доллара в своих расчетах, а также начнут устранять военные базы США, убежден Блохин.

«Несмотря на то что Соединенные Штаты являются должником, они поддерживают себя тем, что доллар — это мировая универсальная платежная система, которая действует во многих странах», — объяснил он.

По мнению эксперта, все это говорит о том, что за долларом скрывается «железный кулак» военных баз. Поэтому банкротство США возможно только в случае отказа других стран от американской валюты и устранения их военного влияния, убежден политолог.

В то же время сам госдолг является подтверждением системного кризиса в Штатах, считает Блохин. Он назвал государство «финансовым манипулятором», создавшим денежную мировую систему, которая применяется в остальных странах. Поэтому возможное банкротство Вашингтона станет ударом для всего мира и приведет к нарушению товарного и денежного оборота, объяснил эксперт.

«Это будет круче, чем коронавирус. Но пока до этого еще очень долго. Это вопрос десятилетий», — подчеркнул Блохин.

Напомним, американский госдолг в начале года превысил отметку $34 трлн. По прогнозам бюджетного управления конгресса США, к 2034 году он перешагнет планку в $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

Ранее Кремль прокомментировал рекордный госдолг США.