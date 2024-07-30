Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог о рекордном госдолге США: «Банкротство Штатов ударит по всему миру»

Политолог Блохин: банкротство США станет ударом для всех стран

close
100%
«Газета.Ru»

Госдолг США достиг рекордных показателей и впервые в истории превысил отметку $35 трлн. Однако для американской экономики это не создает особых угроз. В большей степени Вашингтон поддерживает ситуацию благодаря военной-экономической силе, объяснил американист и политолог Константин Блохин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если говорить о банкротстве Штатов, то такой сценарий возможен лишь при условии, что другие страны начнут массово отказываться от доллара в своих расчетах, а также начнут устранять военные базы США, убежден Блохин.

«Несмотря на то что Соединенные Штаты являются должником, они поддерживают себя тем, что доллар — это мировая универсальная платежная система, которая действует во многих странах», — объяснил он.

По мнению эксперта, все это говорит о том, что за долларом скрывается «железный кулак» военных баз. Поэтому банкротство США возможно только в случае отказа других стран от американской валюты и устранения их военного влияния, убежден политолог.

В то же время сам госдолг является подтверждением системного кризиса в Штатах, считает Блохин. Он назвал государство «финансовым манипулятором», создавшим денежную мировую систему, которая применяется в остальных странах. Поэтому возможное банкротство Вашингтона станет ударом для всего мира и приведет к нарушению товарного и денежного оборота, объяснил эксперт.

«Это будет круче, чем коронавирус. Но пока до этого еще очень долго. Это вопрос десятилетий», — подчеркнул Блохин.
Напомним, американский госдолг в начале года превысил отметку $34 трлн. По прогнозам бюджетного управления конгресса США, к 2034 году он перешагнет планку в $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

Ранее Кремль прокомментировал рекордный госдолг США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами