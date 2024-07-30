Корпорация «Яндекс» может впервые выплатить дивиденды своим акционерам. Согласно опубликованным финансовым результатам за II квартал 2024 года, совет директоров компании рассмотрит предложение менеджмента о начислении ₽80 на каждую обыкновенную акцию в качестве первых дивидендных выплат.

При положительном решении дивиденды будут перечислены не позднее конца октября текущего года. В корпорации рассчитывают в дальнейшем производить выплату дивидендов каждые полгода, если совет директоров будет рекомендовать такой шаг, а акционеры его одобрят.

За второй квартал 2024 года выручка «Яндекса» составила ₽49,3 млрд (+37% в годовом исчислении). Скорректированный показатель EBITDA достиг ₽47,6 млрд или 19,1% от выручки. Чистый убыток составил ₽31,7 млрд (-241% относительно того же периода 2023 года). Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, до ₽22,7 млрд.

Корпорация прогнозирует рост выручки в 2024 году на 38-40% в годовом выражении, а скорректированный показатель EBITDA ожидается в диапазоне ₽170-175 млрд.

До этого аналитики, предсказавшие ипотечный кризис в США в 2008 году, рекомендовали увеличить вложения в золото из-за растущих рисков для доллара США, вызванных стремительным ростом государственного долга. Они считают золото лучшей долгосрочной инвестицией, превосходящей казначейские облигации США.

Ранее финансовые аналитики объяснили важность для страны выплат дивидендов Сбером.