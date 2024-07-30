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Назван новый глава Тобольска

Новым главой Тобольска избрали Петра Вагина

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Администрация города Тюмени/VK

Депутаты тобольской городской думы избрали главой города Петра Вагина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат полпреда президента в УрФО.

«Главой Тобольска Тюменской области избран Петр Вагин. Такое решение приняли сегодня на заседании депутаты городской думы», – говорится в сообщении. До него город возглавлял Максим Афанасьев, который уволился по собственному желанию, после чего был избран главой столицы региона.

Вагин родился 12 октября 1977 года в Котельниче Кировской области. В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ, получил степень кандидата юридических наук. 25 лет Вагин отработал в системе МВД, в 2020 году был назначен замглавы города Тюмени.

До этого администрация Тобольска создала комиссию по оценке рисков, с которыми сталкиваются чиновники на рабочем месте. В «перечень опасностей» вошли падения со стула и порезы бумагой. Также в реестре указаны риски поскользнуться на мокром полу или споткнуться о провода.

Ранее в Москве стартовал набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы.

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