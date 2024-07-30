Болгария приостановит прием документов на визы в России

Болгария приостановит в консульствах в Москве и Санкт-Петербурге прием документов от туристов на получение шенгенских виз. Об этом сообщает Tourdom.

В российской столице болгарское консульство не будет принимать документы на визы типа С в период с 1 по 18 августа, в Петербурге — с 1 по 11 августа. Заявителям придется перезаписываться на новые даты.

По словам представителей визовых агентств, такие меры приняты в связи с переходом консульств Болгарии на новое программное обеспечение обработки заявлений на визы.

29 июля вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что к настоящему времени доля отказов в выдаче россиянам шенгенских виз выросла до 10%. По его словам, если в 2019 году россияне получили около 4 млн виз, в 2023 году их было около 600 тысяч, в этом году — 449 тысяч.

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