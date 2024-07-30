Иностранные доноры отказываются регистрироваться в реестре иноагентов Грузии

Иностранные граждане и компании, которые финансируют неправительственные организации Грузии, призывают их не регистрироваться в реестре иностранных агентов. Об этом заявил на брифинге спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Он напомнил, что этот реестр уже скоро заработает.

До этого грузинский министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что неправительственные организации в Грузии, финансируемые иностранными государствами или организациями, с 1 августа начнут регистрироваться в созданном министерством юстиции реестре, согласно принятому закону.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста. За принятие закона проголосовали 84 депутата, против — 30, еще 58 воздержались.

Ранее Дания прекратила военную помощь Грузии из-за закона об иноагентах.