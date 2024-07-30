Соединенным Штатам предсказали поражение в ядерной гонке с Китаем и Россией

США проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией в случае возобновления испытаний. Об этом заявил профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

Автор допустил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, новая власть попытается «вновь рассмотреть бесполезную идею о возобновлении Соединенными Штатами ядерных испытаний». Однако, по словам, профессора, это «не сулит США ничего хорошего».

В начале июля ядерный аналитик Джо Чиринчионе выразил опасения относительно программы развития ядерного вооружения, описанной в политическом сборнике «Проект 2025», связанном с Дональдом Трампом. Аналитик подчеркнул, что такие шаги могут спровоцировать ускорение гонки вооружений и заставить другие страны, включая Россию, увеличить свои программы по разработке и развертыванию ядерного оружия в ответ на увеличивающуюся угрозу со стороны США.

До этого несколько бывших чиновников администрации Трампа по эгидой фонда «Наследие» разработали «Проект 2025», который предполагает значительное ускорение и расширение существующих ядерных и ракетных программ США, увеличение ядерного арсенала за пределами действующих международных соглашений, а также проведение новых ядерных испытаний вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Ранее Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае конфликтов при его президентстве.