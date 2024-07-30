Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соединенным Штатам предсказали поражение в ядерной гонке с Китаем и Россией

Foreign Affairs: США проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией

close
100%
Reuters

США проиграют в гонке ядерных вооружений с Китаем и Россией в случае возобновления испытаний. Об этом заявил профессор Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис в своей колонке для журнала Foreign Affairs.

Автор допустил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, новая власть попытается «вновь рассмотреть бесполезную идею о возобновлении Соединенными Штатами ядерных испытаний». Однако, по словам, профессора, это «не сулит США ничего хорошего».

В начале июля ядерный аналитик Джо Чиринчионе выразил опасения относительно программы развития ядерного вооружения, описанной в политическом сборнике «Проект 2025», связанном с Дональдом Трампом. Аналитик подчеркнул, что такие шаги могут спровоцировать ускорение гонки вооружений и заставить другие страны, включая Россию, увеличить свои программы по разработке и развертыванию ядерного оружия в ответ на увеличивающуюся угрозу со стороны США.

До этого несколько бывших чиновников администрации Трампа по эгидой фонда «Наследие» разработали «Проект 2025», который предполагает значительное ускорение и расширение существующих ядерных и ракетных программ США, увеличение ядерного арсенала за пределами действующих международных соглашений, а также проведение новых ядерных испытаний вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Ранее Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин в случае конфликтов при его президентстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами