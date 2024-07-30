РФ и КНР оспорили право США на морское дно

Представители России и Китая в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне решили оспорить претензии США примерно на 1 млн кв. км морского дна Берингового моря, Тихого океана, Атлантического океана и Мексиканского залива. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению дипломатов, претензии США не имеют под собой оснований по международному праву и должны быть отклонены. В частности, представитель РФ заявил, что намерения США ставят под угрозу хрупкий международный баланс и целостность конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Китайский чиновник указал на отсутствие у США права выдвигать односторонние требования. Он также указал, что ресурсы морского дна являются наследием всего человечества.

До этого директор правового департамента министерства иностранных дел Максим Мусихин заявлял, что среди районов, на расширение шельфа которых претендуют Соединенные Штаты, для России важны район Чукотского и Берингова морей.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.