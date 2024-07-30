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МИД Украины пересмотрел свои требования относительно Чулпан Хаматовой

«Страна.ua»: МИД Украины удалил призывы не пускать Хаматову в Венецию

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ЗЫГАРЬ/YouTube

Украинский МИД удалил призывы не пускать российскую актрису Чулпан Хаматову на Венецианский кинофестиваль. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, украинское ведомство опубликовало в соцсети X пост с призывом не пускать Хаматову на кинофестиваль, так как она является «бывшей сторонницей [президента РФ Владимира] Путина». На Венецианском кинофестивале будет представлен фильм «Спокойная жизнь», в котором Хаматова сыграла главную роль.

Отмечается, что сейчас подобного сообщения на странице МИД Украине нет.

До этого kp.ru писала, что актриса Чулпан Хаматова «перебивается случайными заработками» после отъезда из России.

По информации издания, актриса редко появляется на сцене Нового рижского театра, в котором работает в эмиграции. Хаматова нечасто выступает на сцене из-за незнания языка.

В начале марта актриса признавалась, что была готова к худшему, когда решила уехать из России в Латвию. Она отметила, что была приятно удивлена, когда ее карьера сложилась в эмиграции.

Ранее стало известно о карьере Чулпан Хаматовой за рубежом.

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