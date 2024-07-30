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Стало известно, сколько человек задержали в ходе протестов в Венесуэле

Генпрокурор Венесуэлы Сааб: 15 человек задержаны в ходе протестов

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Cristian Hernandez/AP

По меньшей мере 15 человек задержаны в Венесуэле за акты вандализма и попытки дестабилизации ситуации в стране на фоне протестов после президентских выборов. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Как отметил генпрокурор, девять человек правоохранители задержали за совершенные ими акты вандализма. Позднее полицейские задержали еще шесть человек, трое из которых являлись руководителями протестов «с целью дестабилизировать» ситуацию в Венесуэле.

По данным Сааба, упомянутые акты вандализма были направлены на штаб-квартиру социалистической партии Венесуэлы.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал начавшиеся протесты в стране после президентских выборов образом цветных революций, которые пропагандируют сторонники США в Южной Америке.

При этом член делегации наблюдателей Общественной палаты России на президентских выборах в Венесуэле Никита Анисимов заявил о спаде протестного движения в Каракасе.

Ранее российский наблюдатель заявил о финансировании протестов против Мадуро из США.

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Протесты в Венесуэле
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