Российский наблюдатель заявил о финансировании протестов против Мадуро из США

Протесты в Венесуэле после президентских выборов, по результатам которых большинство набрал президент Николас Мадуро, профинансированы из США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член делегации наблюдателей от РФ на выборах в Венесуэле, депутат Госдумы Алексей Волоцков.

«Конечно, это однозначно финансирование из-за рубежа», — подчеркнул он.

По словам Волоцкова, радикально настроенные жители Венесуэлы ищут экономическую выгоду для себя в рамках протестов: «какое-то имущество забрать, что-то разбить и вытащить».

До этого сообщалось о более 20 раненых военных в ходе беспорядков, которые произошли в Венесуэле после президентских выборов.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ.

Венесуэла отозвала сотрудников своих дипломатических миссий из семи латиноамериканских стран, отказавшихся признать легитимность избранного президента Мадуро.

Ранее Аргентина вновь присоединилась к иску против властей Венесуэлы.