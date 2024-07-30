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Российский наблюдатель рассказал о спаде протестного движения в столице Венесуэлы

Наблюдатель от РФ Анисимов: ситуация в Каракасе с наступлением ночи успокоилась

Ситуация на улицах Каракаса, где жители вышли на протесты по итогам президентских выборов в Венесуэле, успокоилась с наступлением темного времени суток. Об этом в беседе с ТАСС заявил член делегации наблюдателей Общественной палаты России на президентских выборах в Венесуэле Никита Анисимов.

«Сейчас в венесуэльской столице ночь и на улицах по ощущениям все спокойно, улицы пусты», — подчеркнул он.

По словам Анисимова, протесты против результатов выборов в Венесуэле имели в Каракасе «очаговый характер». В основном митингующие собирались в центре столицы, около правительственных зданий.

До этого лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо заявила, что у несогласных с победой действующего президента Николаса Мадуро политических сил в стране есть «доказательства» фальсификаций на выборах.

Ранее российский наблюдатель заявил о финансировании протестов против Мадуро из США.

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