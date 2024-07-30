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В Республиканской партии США раскритиковали миграционную политику Харрис

Политик Вэнс: миграционная политика Харрис носит антиамериканский характер

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Evelyn Hockstein/Reuters

Миграционная политика вице-президента США Камалы Харрис, ориентированная на массовый прием мигрантов, носит антиамериканский характер. Об этом написал кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс в соцсети X.

Недавно сенатор-демократ Элизабет Уоррен заявила в интервью каналу CNN, что в случае избрания на президентский пост Харрис сможет предоставить мигрантам новые возможности для получения американского гражданства.

Комментируя слова Уоррен, Вэнс назвал инициативу Харрис массовой амнистией, которая затронет миллионы нелегальных мигрантов. Политик подчеркнул, что радикальная миграционная политика кандидата в президенты США от Демократической партии носит принципиально антиамериканский характер.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее команда Харрис собрала за первые 24 часа предвыборной кампании рекордные $81 млн.

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Выборы в США — 2024
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