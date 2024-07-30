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Наблюдатель исключил возможность подтасовок на выборах в Венесуэле

Аргентинский наблюдатель исключил возможность подтасовок на выборах в Венесуэле

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Fausto Torrealba/Reuters

Бывший постоянный представитель Аргентины при Организации американских государств (ОАГ) Карлос Раймунди считает, что избирательная система Венесуэлы полностью защищена от подтасовок. Об этом он заявил в эфире радиостанции AM750.

Он рассказал, что возможности для махинаций нет, и данные, находящиеся в системе, нельзя изменить.

По оценке Раймунди, голосование 28 июля было образцовым. Он добавил, что есть видеозаписи и свидетели. Наблюдатели посетили избирательные участки и отметили, что голосование проходит быстро.

Согласно бюллетеню Национального избирательного совета, опубликованному после обработки 80% протоколов, Николаса Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя (51,2% проголосовавших). За его соперника — кандидата от правых партий Эдмундо Гонсалеса — отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Оппозиция не признала результаты голосования и объявила победителем Гонсалеса.

После этого девять латиноамериканских государств заявили о непризнании выборов в Венесуэле.

Ранее в столице Венесуэлы раздались выстрелы во время протестов.

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