Депутат рассказал о местонахождении российских наблюдателей в Венесуэле

Член делегации Совета Федерации, депутат Государственной думы Алексей Волоцков заявил, что группа российских наблюдателей за выборами в Венесуэле находится под защитой посольства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы были на встрече в министерстве иностранных дел и затем не смогли проехать к себе в гостиницу, потому что там уже были митингующие и беспорядки», — рассказал Волоцков.

По его словам, наблюдатели успели выехать из центра, где видели очень много людей с битами и палками, которые собирались в центре города.

«Обсудив это с послом, решили пока под защитой посольства находиться», — сказал член делегации Совфеда РФ.

Волоцков добавил, что ситуация уже нормализуется — дорога освободилась, и если не случится форс-мажор, в течение часа наблюдатели направятся в гостиницу.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ.

Венесуэла отозвала сотрудников своих дипломатических миссий из семи латиноамериканских стран, отказавшихся признать легитимность избранного президента Мадуро.

Ранее президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него.