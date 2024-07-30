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Глава МИД Австрии надеется на проведение выборов на Украине

Глава МИД Австрии Шалленберг выразил надежду на проведение выборов на Украине

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Evgeniy Maloletka/AP

Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг выразил надежду на проведение выборов на Украине в будущем. Об этом он заявил в интервью телеканалу ORF.

Министр подчеркнул, что только сами украинцы и их граждане могут решать вопросы государственной политики, включая возможный отказ от части территорий. Он также отметил наличие свободы мнений и плюрализма в стране. «В Украине ведутся обсуждения, и я надеюсь, что выборы состоятся», — сказал Шалленберг.

Он также призывал к сохранению каналов диалога с Россией.: «Мы должны использовать ОБСЕ. Нельзя просто разрушать все мосты», — добавил он

Кроме того, Австрия решила не отправлять военных инструкторов на Украину.

15 сентября народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы.

В настоящее время выборы на Украине не проводятся из-за действия военного положения. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

Ранее в США допустили применение ядерного оружия из-за Украины.

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