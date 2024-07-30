Несколько стран Латинской Америки потребовали пересмотреть итоги выборов в Венесуэле

Правительства девяти латиноамериканских государств призвали созвать чрезвычайную встречу Организации американских государств (ОАГ) в связи с итогами прошедших в Венесуэле президентских выборов. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

В подписанной Аргентиной, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Коста-Рикой, Панамой, Парагваем, Перу, Уругваем и Эквадором декларации содержится требование полного пересмотра результатов выборов в Венесуэле. Кроме того, в ней заявлено о необходимости срочного заседания постоянного совета ОАГ, на которой должны защитить «волю народа и фундаментальные принципы демократии».

Страны, подписавшие декларацию, потребовали направления в Венесуэлу независимых наблюдателей.

До этого сообщалось, что между полицией и протестующими произошла перестрелка у резиденции президента Венесуэлы в Каракасе.

Ранее Венесуэла заявила об отзыве своих дипломатов из нескольких латиноамериканских стран.