Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Грузии назвал срок окончания конфликта на Украине

Кобахидзе заявил об окончании конфликта на Украине в 2025 году

close
100%
Global Look Press

Конфликт на Украине закончится в следующем году и тогда же произойдет перезагрузка отношений между Грузией и США. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

Он выразил мнение, что военные действия завершатся в 2025 году. Премьер-министр подчеркнул, что после окончания конфликта грузинским властям будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией в Вашингтоне, будь то демократической или республиканской.

Кобахидзе отметил, что обновление грузино-американских отношений находится в руках правительства США и Тбилиси ждет встречных шагов со стороны Вашингтона.

До этого Кобахидзе заявил, что в Грузии сохраняются риски террористических актов, пока на Украине продолжается вооруженный конфликт.

24 июля премьер Грузии заявил, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, которые пытались ликвидировать кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо.

Ранее Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине будут вскоре остановлены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами