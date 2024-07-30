Премьер-министр Грузии назвал срок окончания конфликта на Украине

Конфликт на Украине закончится в следующем году и тогда же произойдет перезагрузка отношений между Грузией и США. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе.

Он выразил мнение, что военные действия завершатся в 2025 году. Премьер-министр подчеркнул, что после окончания конфликта грузинским властям будет легче перезагрузить отношения с любой администрацией в Вашингтоне, будь то демократической или республиканской.

Кобахидзе отметил, что обновление грузино-американских отношений находится в руках правительства США и Тбилиси ждет встречных шагов со стороны Вашингтона.

До этого Кобахидзе заявил, что в Грузии сохраняются риски террористических актов, пока на Украине продолжается вооруженный конфликт.

24 июля премьер Грузии заявил, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, которые пытались ликвидировать кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо.

Ранее Иванишвили заявил, что боевые действия на Украине будут вскоре остановлены.