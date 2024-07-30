Захарова прокомментировала госдолг США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что финансовое банкротство США превращает в гротеск разговоры о западничестве как основе российского курса. Своим мнением дипломат поделилась в Telegram-канале.

«Финансовое банкротство США в сочетании с декадансом Европы превращает любые разговоры о западничестве как единственной основе российского курса в гротеск», — написала Захарова.

29 июля министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн.

20 июля стало известно, что Россия в мае сократила вложения в американские гособлигации до $45 млн. Объем вложений в долгосрочные бумаги снизился до $42 млн с апрельских $45 млн. Между тем вложения РФ в краткосрочные госбонды выросли до $3 млн с $1 млн месяцем ранее.

Мировой госдолг в прошлом году превысил $100 трлн. Самой закредитованной страной являются Соединенные Штаты. Задолженность страны по последним данным составляет $37,5 трлн, что составляет 35,6% мировой экономики.

Ранее минфин США обязал держателей активов РФ отчитаться об их наличии.