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США не планируют ускорять поставки оружия Израилю

Кирби: поставки оружия США Израилю идут в нужном темпе и ускоряться не будут

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Alex Brandon/AP

В настоящее время США не планируют ускорения поставок оружия Израилю, несмотря на резкое обострение обстановки на границе с Ливаном. Об этом со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби сообщает ТАСС.

Кирби напомнил, что поставки американского оружия в арсеналы Израиля «идут в нужном темпе» с октября 2023 года, когда ХАМАС атаковал еврейское государство.

«В этом плане ничего не изменилось», — подчеркнул он.

27 июля контролируемые Израилем Голанские высоты попали под обстрел, в результате пострадали более 30 человек, в том числе игравшие на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс дети. Армия обороны страны заявила, что ракета была запущена с юга Ливана формированиями «Хезболлы».

«Хезболла» это категорически отрицает.

О том, к чему может привести обострение конфликта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее США призвали Израиль воздержаться от атаки по объектам «Хезболлы» в столице Ливана.

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