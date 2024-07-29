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МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии

МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Чехии

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что временный поверенный в делах Чехии Ян Ондржейка был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что дипломату был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями членом административно-технического персонала посольства Чехии в России российского законодательства. В МИД РФ утверждают, что сотрудник чешского посольства пытался заняться контрабандой сильнодействующих веществ.

МИД предложил чешской стороне отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении своего сотрудника, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. В ином случае он должен покинуть Россию, говорится в заявлении.

До этого в министерстве иностранных дел Румынии заявили, что временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина была вызвана во внешнеполитическое ведомство страны в результате обнаружения в уезде Тулча обломков БПЛА.

Ранее в МИД Индии вызвали посла Украины после слов Зеленского.

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