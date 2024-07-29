Политолог: Турция ограничится поставками оружия противникам Израиля

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном вводе войск в Израиль не предназначалось для внешней аудитории, считает политолог и публицист, обозреватель Tsargrad.tv Игорь Пшеничников. По его словам, эти слова вряд ли воплотятся в реальность — Турция ограничится поддержкой и поставками оружия противникам Израиля.

Пшеничников напомнил, что турецкий лидер сделал свое заявление на заседании отделения правящей партии – это подтверждает, что направлено оно было не для других стран. Вместо такого масштабного шага Анкара просто снабдит врагов Израиля военной техникой, считает он.

«Ведь в конфликтах Нагорном Карабахе и Ливии Турция не участвовала регулярными частями своей армии. Турция активно помогала, например, Азербайджану своими беспилотниками и другими вооружениями», — пояснил эксперт.

Резкую реакцию Израиля на слова Эрдогана, по мнению политолога, можно понять. Однако дальше словесных перепалок конфликт не пойдет, заключил он.

Напомним, накануне Эрдоган заявил, что Турция может ввести войска в Израиль из-за продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа. Он также призывал США и западные страны надавить на Израиль для выполнения резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе. В Израиле в ответ пригрозили Эрдогану повторением судьбы Хусейна.

Ранее Эрдогана обвинили в попытке поймать «политический хайп».