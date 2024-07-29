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В МИД Армении оценили будущее отношений Еревана и Баку

МИД Армении: Ереван и Баку имеют историческую возможность закрыть страницу вражды

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Shutterstock/esfera

Руководитель министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку получили историческую возможность закрыть страницу вражды, что позволит обеспечить процветание всего региона. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, Армения и Азербайджан должны использовать исторический момент, чтобы подготовить лучшее будущее для экономического развития и процветания всего региона.

До этого пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал предложение официального представителя МИД России Марии Захаровой о предоставлении площадки в РФ для переговоров Еревана и Баку.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

21 июля Алиев назвал Конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор. Для подписания документа нужно внести изменения в этот документ, подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее Пашинян заявил об одиночестве Армении по вопросу Карабаха.

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