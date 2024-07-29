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Выступление Орбана привело к дипломатическому скандалу

News.ro: между Польшей и Венгрией вспыхнул скандал после речи Орбана в Румынии

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Дипломатический скандал вспыхнул между Варшавой и Будапештом после выступления венгерского премьера Виктора Орбана в городе Бэиле-Тушнад. Об этом сообщает агентство news.ro.

В рамках выступления 27 июля Орбан заявил, что новые власти Польши лицемерны, они упрекают другие государства в связях с Россией, а сами косвенно их сохраняют.

Комментируя выступление венгерского премьера заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский подчеркнул, что Орбан находится на задворках в Евросоюзе и НАТО, а Варшава «в отличие от Будапешта, не имеет никаких деловых связей с Россией».

В ответ на это заявление руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что подобная реакция доказывает правоту венгерской пословицы «правда болит». Он добавил, что Будапешт импортирует российскую нефть, которая важна для функционирования страны, а Польша является клиентом одного из самых больших нефтеперерабатывающих заводов России.

Сийярто подчеркнул, что Варшаве не стоит лицемерить и перекладывать вину на других.

До этого совет ЕС отказался проводить встречу глав МИД в Венгрии.

Ранее в МИД Польши предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО.

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