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Стало известно, куда Трамп собирается потратить деньги Маска

WP: штаб Трампа на деньги Маска создаст аппарат в колеблющихся штатах

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Tom Brenner/Reuters

Предвыборный штаб Дональда Трампа на деньги американского бизнесмена Илона Маска, как ожидается, создаст аппарат в колеблющихся штатах. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

«Деньги Маска будут направлены на создание предвыборного аппарата в ряде колеблющихся штатов на фоне распространения опасений республиканцев, что у команды Трампа нет достаточной программы по привлечению избирателей», — говорится в материале.

13 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении предпринимателя сообщило, что Маск совершил большое пожертвование на предвыборную кампанию Трампа. Позже Маск опроверг информацию о том, что он будет ежемесячно жертвовать рекордные $45 млн на предвыборную кампанию Трампу.

Также Маск после выхода действующего главы США Джо Байдена из предвыборной гонки заявил, что демократы испытывают страх перед кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, так как он «не является марионеткой».

Ранее Маск заявил о банкротстве США.

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