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В Раде выступили за скорейшее начало переговоров Украины и РФ

Депутат Рады Дмитрук призвал скорее начать переговоры с РФ ради завершения боев

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Артем Дмитрук/Twitter

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал как можно скорее начать переговоры с РФ ради завершения боевых действий. Об этом пишет местное издание Тelegraf.

По словам парламентария, для него самое важное — сохранить страну и жизни ее граждан.

«Конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны — это уже будет победа», — сказал законодатель.

Он добавил, что только после завершения конфликта Украина сможет начать восстанавливаться во всех сферах.

В то же время Дмитрук обратил внимание, что любое вооруженное противостояние заканчивается переговорами в том или ином виде. Именно поэтому для жителей Украины очень важно, чтобы диалог с РФ возобновился как можно скорее. Депутат пояснил, что переговоры — это процесс, который может занять большое количество времени.

21 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Как он сказал, обсуждение условий завершения боевых действий могло бы состояться в рамках второго мирного саммита. Первое подобная конференция прошла в Швейцарии в середине июня.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему на Украине заговорили о необходимости завершить конфликт.

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