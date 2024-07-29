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Суд заморозил выплаты топ-менеджменту КИВИ Банка

Компенсации руководству КИВИ Банка на 170 млн рублей оказались под запретом

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы ввел запрет на выплату компенсаций топ-менеджерам КИВИ Банка на сумму более 170 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке суда.

Обеспечительные меры приняты в рамках дела о принудительной ликвидации банка. Запрет касается начисления и выплаты компенсаций, предусмотренных дополнительными соглашениями к трудовым договорам с руководителями банка. Меры будут действовать до окончания рассмотрения судом спора о признании недействительными этих дополнительных соглашений.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее ликвидатором Киви банка, в июне подало заявления о признании недействительными допсоглашений к трудовым договорам между банком и физлицами. Согласно этим документам, топ-менеджерам полагались значительные выплаты при прекращении трудовых отношений.

Среди руководителей, чьи компенсации попали под запрет, — бывший главный исполнительный директор Qiwi Андрей Протопопов (47,4 млн рублей), гендиректор и бывший финдиректор группы Алексей Мащенков (25 млн рублей), экс-директор по развитию Qiwi-кошелька Алексей Дитятьев (47 млн рублей в сумме по трем соглашениям).

21 февраля ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ банка. Причиной стали регулярные нарушения российского законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, пояснил регулятор. К середине марта АСВ выплатило вкладчикам КИВИ Банка 3,26 млрд рублей, что составляет 75% страховой ответственности.

Ранее в России указали на риски новых обязательств банков по заморозке переводов.

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