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В МИД РФ прокомментировали возможность назначения Небензи замом Лаврова

Захарова: назначение заместителей министра — прерогатива президента РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном назначении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на должность первого заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ее слова передает РБК.

«Назначения послов, постпредов и заместителей министра – прерогатива президента», — пояснила Захарова.

29 июля президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова. Он находился на этой должности с апреля 2013 года.

Позже «Коммерсантъ» писал, что Титов может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Сейчас постпредом России при отделении ООН и других международных является Геннадий Гатилов. Он занимает эту должность с 2018 года.

Ранее Украина отказалась от участия в заседании СБ ООН под председательством России.

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