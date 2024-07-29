В МИД РФ прокомментировали возможность назначения Небензи замом Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном назначении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на должность первого заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ее слова передает РБК.

«Назначения послов, постпредов и заместителей министра – прерогатива президента», — пояснила Захарова.

29 июля президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова. Он находился на этой должности с апреля 2013 года.

Позже «Коммерсантъ» писал, что Титов может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Сейчас постпредом России при отделении ООН и других международных является Геннадий Гатилов. Он занимает эту должность с 2018 года.

Ранее Украина отказалась от участия в заседании СБ ООН под председательством России.