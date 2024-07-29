В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО за слова о желании войти в Израиль

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал выгнать Турцию из НАТО. Соответствующий пост опубликован на странице политика в соцсети X.

Вилдерс назвал Эрдогана «исламофашистом», который «совсем спятил». Он призвал выгнать Турцию из Североатлантического альянса.

Турция получила членство в НАТО в 1952 году.

28 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может ввести войска в Израиль из-за продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа. Он также призывал США и западные страны надавить на Израиль для выполнения резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в палестинском анклаве.

С самого начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года руководство Турции встало на сторону палестинской группировки и неоднократно публично обвинял израильское руководств в совершении военных преступлений в секторе Газа. В частности, в декабре прошлого года Эрдоган заявлял, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией.

Ранее в Израиле пригрозили Эрдогану повторением судьбы Хусейна.