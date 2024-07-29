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Россия может расширить сотрудничество с Венесуэлой в оборонной области

Песков намекнул на расширение сотрудничества РФ с Венесуэлой в оборонной области

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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на возможное расширение сотрудничества РФ с Венесуэлой в оборонной области, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы развиваем наши отношения с Венесуэлой во всех областях, в том числе и в чувствительных», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Подчеркивается, что в Москве «знают о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства», и что они соответствуют интересам обеих стран.

До этого общественности сообщили, что действующий президент Венесуэлы Мадуро одержал победу на выборах президента Венесуэлы, набрав 51,2% голосов.

Он вступит в должность 10 января 2025 года. Всего за высший государственный пост в республике боролись десять человек. Главными претендентами на пост президента Венесуэлы были действующий глава государства Николас Мадуро и кандидат от правых партий Эдмундо Гонсалес.

Ранее Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

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