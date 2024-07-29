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В Кремле прокомментировали призыв кабмина Японии к гражданам воздержаться от визитов в РФ

Песков напомнил о деятелях в Токио, которые не одобряют развитие отношений с РФ

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв правительства Японии к своим гражданам воздержаться от поездок в РФ из-за визита в Москву депутата Мунэо Судзуки.

Песков уточнил, что по линии Кремля контактов с японским депутатом не запланировано.

«Понятно, что в Токио преобладают деятели, которые не являются сторонниками развития двусторонних отношений. Нынешнее руководство солидаризировалось с недружественными действиями коллективного запада. Но руководство страны не ограничивается этим и давит на тех, кто разделяет другую точку зрения и стремится налаживать контакты», — сказал представитель Кремля.

О том, что японцам не следует ездить в Россию, 29 июля заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

Мунэо Судзуки имеет высокий авторитет в Японии благодаря своей политической деятельности, которая продолжается более 40 лет. Он выступает за подписание мирного договора и развитие двусторонних отношений с Российской Федерацией.

28 июля депутат прибыл с рабочим визитом в Москву, где пробудет до 31 июля и встретится с представителями МИД РФ и Росрыболовства.

В апреле Судзуки посетил церемонию открытия Фестиваля российской культуры в Токио и призвал к созданию новых российско-японских отношений.

Ранее Судзуки раскритиковал попытку решить конфликт на Украине с позиции Киева.

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