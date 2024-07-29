Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин обсудит планы развития Дальнего Востока

Мишустин: правительство осенью обсудит планы развития городов Дальнего Востока

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство России обсудит мастер-планы дальневосточных городов на стратегической сессии, которая пройдет этой осенью. Его слова приводит официальный сайт кабмина.

Руководитель кабинета министров напомнил, что мастер-планы были сформированы по поручению президента России. В ходе визита Мишустина на Дальний Восток главы регионов доложили, как реализуются поставленные задачи. Благодаря этому в планы вошли инициативы по обновлению образовательной инфраструктуры, здравоохранения, туристических и транспортных объектов.

Также, по словам премьера, в регионах на текущий момент идет активная работа и по многим другим направлениям.

5 июня правительство РФ выделило дополнительные 1,2 млрд рублей на социальное развитие дальневосточных регионов. Средства достанутся центрам экономического роста. Так, часть денег потратят на возведение линии электропередачи в Магаданской области, а другие средства пойдут на благоустройство дворов на Чукотке и строительство новых корпусов больницы в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.

Ранее в России сохранили программу дальневосточной ипотеки.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами