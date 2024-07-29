Кабмин обсудит планы развития Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство России обсудит мастер-планы дальневосточных городов на стратегической сессии, которая пройдет этой осенью. Его слова приводит официальный сайт кабмина.

Руководитель кабинета министров напомнил, что мастер-планы были сформированы по поручению президента России. В ходе визита Мишустина на Дальний Восток главы регионов доложили, как реализуются поставленные задачи. Благодаря этому в планы вошли инициативы по обновлению образовательной инфраструктуры, здравоохранения, туристических и транспортных объектов.

Также, по словам премьера, в регионах на текущий момент идет активная работа и по многим другим направлениям.

5 июня правительство РФ выделило дополнительные 1,2 млрд рублей на социальное развитие дальневосточных регионов. Средства достанутся центрам экономического роста. Так, часть денег потратят на возведение линии электропередачи в Магаданской области, а другие средства пойдут на благоустройство дворов на Чукотке и строительство новых корпусов больницы в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края.

Ранее в России сохранили программу дальневосточной ипотеки.