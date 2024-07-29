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На Украину прибыл японский министр образования и науки

Министр образования и науки Японии Масахито Морияма прибыл на Украину

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JPEmbUA/X (ранее Twitter)

Министр образования и науки Японии Масахито Морияма прибыл на Украину с официальным визитом. Об этом сообщило посольство Токио в Киеве, опубликовав соответствующее заявление в официальном аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

«Во время своего визита министр планирует провести ряд встреч с украинскими коллегами», — подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Основной темой обсуждения станет реализация совместных проектов Киева и Токио в культурной и образовательной сферах. Кроме того, участники переговоров обменяются мнениями по поводу дальнейшего сотрудничества.

17 июля информационное агентство «Киодо Цусин» сообщило о планах Японии выделить около 520 млрд йен ($3,3 млрд) на поддержку Украины. По данным журналистов, Токио предоставит Киеву средства за счет использования прибыли от заблокированных российских активов.

В материале уточнялось, что сейчас власти страны прорабатывают механизмы реализации этой инициативы. План хотят исполнить до конца текущего года, при этом полученные деньги Украина должна будет потратить исключительно на восстановление инфраструктуры.

Ранее в Японии пообещали не менять позицию по вопросу поставок оружия на Украину.

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