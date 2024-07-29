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Американские аналитики заявили о планах РФ создать «альтернативу НАТО»

ISW: РФ на параде в честь Дня ВМФ пыталась создать коалицию, альтернативную НАТО

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Российское руководство могло использовать парад Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге для создания коалиции стран, которая должна стать «альтернативой НАТО». Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW), выводы которых представлены на официальном сайте организации.

Специалисты обратили внимание, что в торжественном мероприятии приняли участие корабли из трех иностранных государств. Речь идет об Индии, Алжире и КНР.

Более того, среди гостей присутствовали представители еще нескольких десятков стран. В том числе Кубы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ливии, Мьянмы, Венесуэлы и Вьетнама.

Также аналитики отметили, что в рамках парада заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречи с командующими Военно-морских сил (ВМС) КНР и Мьянмы. Они обсуждали сотрудничество между странами.

Кроме того, в День ВМФ российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном. Мероприятие состоялось в Куала-Лумпуре, и по его итогам стороны договорились углубить дипломатические контакты.

Главный военно-морской парад состоялся в Санкт-Петербурге 28 июля. В нем приняли участие одна подводная лодка, 20 надводных кораблей и катеров, а также четыре парусных судна. Вместе с этим в РФ прибыли китайский эсминец «Цзяо Цзуо», индийский фрегат «Табар» и алжирский учебный корабль «Суммам».

Ранее в Совете Федерации РФ заявили о вассальном положении стран — членов НАТО.

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