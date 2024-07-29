Маск предположил, что Google вмешивается в выборы в США

Компания Google может вмешиваться в президентские выборы в США, блокируя запросы, которые связаны с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск.

«У Google есть запрет на поисковый запрос о Дональде Трампе. Вмешательство в выборы?» — написал он, прикрепив к посту скриншот, где показано, что при написании в поисковике «президент Дональд» система выдает «президент Дональд Рейган» или «президент Дональд Дак».

До этого сообщалось, что в американской разведке обвинили Россию в попытках оказать влияние на выборы президента США. По словам собеседника агентства Reuters, США начинают замечать, что Москва старается влиять на определенные демографические группы американских избирателей, продвигает различные идеи и очерняет конкретных политиков.

При этом представитель разведки подчеркнул, что нет никаких попыток сорвать намечаемые на ноябрь этого года президентские выборы. Он также отметил, что КНР не планирует влиять на исход выборов президента.

Ранее в США признали, что НАТО взяло курс на войну с Россией.