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В США признали, что НАТО взяло курс на войну с Россией

RS: НАТО ослабло, при этом движется к войне с Россией

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Североатлантический альянс существенно ослаб, при этом взяв курс на конфликт с Россией. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«В то время как тысячи людей приезжают в Вашингтон на юбилейный саммит, мы утверждаем, что альянс ослаб и движется к войне», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что с окончанием холодной войны «благоразумность НАТО испарилось», и в адрес России делались резкие заявления. В этой связи начался «процесс отчуждения», который достиг кульминации в войне на Украине, добавляется в материале.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявляла, что НАТО является серьезным источником угрозы мировому сообществу, поскольку блок провоцирует конфронтацию.

По ее словам, Североатлантический альянс называет себя оборонительным блоком, однако при этом постоянно «расширяет свои полномочия», а также провоцирует конфронтацию в мире.

Ранее в США не исключили распад НАТО из-за России и Китая.

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