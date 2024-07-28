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Францию отказались считать державой

Журналист Джулиано заявил о снижении влияния Франции на мировой арене

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Shutterstock

Швейцарско-итальянский финансовый консультант и журналист Анджело Джулиано заявил, что влияние Франции на мировой арене снижается. Своим мнением он поделился в комментарии «Известиям».

«Что ж, давайте внесем ясность: Франция никогда по-настоящему не была державой», — заявил он.

По словам журналиста, слова и действия Парижа теряют вес, а Франция сейчас не оказывает влияние на политические процессы в мире. Единственное, что продолжает добавлять стране «значимости» — членство в Совете Безопасности ООН и наличие ядерного оружия.

21 июля основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выступил за планомерный выход страны из НАТО. Североатлантический альянс «влечет логику войны», считает Меланшон. По словам политика, он выбирает «логику разоружения и умиротворения».

До этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из плана ФРГ на случай возникновения войны между НАТО и Россией. Политик пояснил, что речь идет о тайных усилиях Германии в сфере логистики, направленные на то, чтобы позволить 800 тысячам солдатам НАТО пройти через ее территорию для защиты Восточной Европы от России.

Ранее Макрона освистали на церемонии открытия Олимпийских игр.

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