Главе МВД Франции отправили письмо со следами чумы

Главе МВД Франции Жеральду Дарманену отправили письмо, в котором были найдены следы чумы. Об этом сообщает французская газета Le Figaro, ссылаясь на прокуратуру города Дижон.

По ее информации, письмо, которое содержало расистские оскорбления и черный порошок, было перехвачено в почтово-сортировочном центре коммуны Лонвик, расположенной недалеко от Дижона. Автор послания пока не установлен. Содержимое письма было исследовано подразделением полиции по ядерным, радиологическим, биологическим, химическим и взрывчатым веществам. Специалисты обнаружили в этом порошке небольшие следы чумы. Лабораторные исследования для подтверждения или опровержения первоначальных результатов продолжаются.

Как заявили в префектуре Кот-д'Ор, речь может идти о «ложноположительном результате».

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