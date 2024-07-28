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Брат премьера Канады высказался о выборах в США

Брат премьера Канады Трюдо Кемпер заявил, что демпартия может лишить США выборов

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Brian Snyder/Reuters

Брат премьер-министра Канады Джастина Трюдо Кейл Кемпер заявил, что Демократическая партия может лишить США выборов. С таким заявлением Кемпер выступил для РИА Новости на полях ежегодной конференции по биткоину в Нэшвилле.

По словам Кемпера, аналогичная ситуация уже сложилась на Украине. Целью Демпартии США он назвал предотвращение допуска Роберта Кеннеди-младшего на выборы и заточение кандидата из рядов Республиканской партииДональда Трампа.

«Они хотят того же, что имеет Владимир Зеленский: отсутствие выборов или мошеннические выборы», — заявил Кемпер.

По его словам, «духовный» Роберт Кеннеди-младший, который также участвовал в конференции, обладает «ураганной энергией» и является лучшим кандидатом на участие в выборах в США.

До этого Роберт Кеннеди-младший в рамках ежегодной конференции по биткоину в Нэшвилле пообещал создать резерв из 4 млн биткоинов в случае своей победы на выборах президента США.

Ранее сообщалось, что КНДР может провести ядерное испытание перед выборами в США.

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